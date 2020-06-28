السيتي يتجاوز نيوكاسل ويصطدم بأرسنال في نصف النهائي

الرياضة
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السيتي يتجاوز نيوكاسل ويصطدم بأرسنال في نصف النهائي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بلغ أمسية اليوم الأحد فريق مانشستر سيتي الدور نصف النهائي من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه السهل على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

المواجهة التي جرت بملعب “سان جايمس بارك” لحساب الدور ربع النهائي انتهت بنتيجة هدفين دون رد لصالح السيتي.

اللقاء عرف مشاركة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أساسيا قبل ان يستبدله المدرب “بيب غوارديولا” باللاعب الشاب “فيل فودن” في الدقيقة ال64.

ثنائية السيتي وقعها كيفين دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقة ال37 ورحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال68.

وبعد هذا التأهل جرت قرعة نصف النهائي التي أوقعت زملاء محرز في مواجهة أرسنال.

يذكر أن مواجهة اليوم عرفت غياب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن تشكيلة نيوكاسل بسبب العقوبة.


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