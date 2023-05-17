السيتي يتحدى الريال في صراع تأشيرة نهائي الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة. سهرة اليوم الأربعاء. إلى ملعب “الاتحاد” بمناسبة استقبال مانشستر سيتي، لريال مدريد، برسم لقاء العودة من نصف نهائي رابطة الأبطال.

ويعول مانشستر سيتي، على تأكيد النتيجة الايجابية التي عاد بها في مباراة الذهاب، بعدما خطف تعادلا بهدف لمثله من “البيرنابيو”، وكله عزم على الإطاحة بريال مدريد، وافتكاك تأشيرة النهائي.

ويعتمد المدرب بيب غوارديولا، في سعيه للفوز بهذه المواجهة، على جاهزية نجومه على غرار، دبروين، هالاند ورياض محرز.

كما يسعى النادي الملكي من جهته، لتدارك ما فاته في مباراة الذهاب، بالعودة من انجلترا بتأشيرة الدور النهائي، لتأكيد هيمنته في هذه المنافسة، بحثا عن اللقب الـ 15 في أغلى المسابقات الأوروبية.

يذكر أن مباراة مانشستر سيتي، وريال مدريد، مقررة سهرة اليوم الأربعاء، بملعب “الاتحاد” انطلاقا من الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي.