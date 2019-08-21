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السيتي يتساءل..هل تستطيع أن تكون مثل محارب الصحراء؟

الرياضة
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السيتي يتساءل..هل تستطيع أن تكون مثل محارب الصحراء؟
بقلم حكيم شق الطين

تغنى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، بنجمه الجزائري رياض محرز وعن فنياته الكروية السحرية التي يمتلكها نجم ليستر السابق.

وقام نادي الستيزنس بوضع فيديو قصير عبر صفحته الرسمية في التويتر يتواجد به محرز وهو يتلاعب بالكرة ويقوم بترويضها.
ووضعت الصفحة سؤالا حول إمكانية ترويض الكرة مثل رياض، حيث قالت: “هل تستطيع أن تروض الكرة مثل محارب الصحراء ”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691224

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