السيتي يتعثر بثنائية في غياب محرز

تعثر نادي مانشستر سيتي، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم برينتفور، والتي غاب عنها الدولي الجزائري رياض محرز.

وقرر مدرب السيتي غوارديولا، عدم الاعتماد على محرز في تشكيلته الأساسية مع بداية هذا اللقاء، وأبقاه على دكة البدلاء.

وتلقى السيتي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ16، قبل أن يتمكن فودان من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ45.

كما تابع رياض محرز، من دكة البدلاء، الهدف الثاني في شباك فريقه في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة التي انتهت لصالح برينتفورد بـ2-1.