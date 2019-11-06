السيتي يتعثر بحضور محرز وفيغولي ينهار ضد الريال

تعادل بملعب “سانسيرو” سهرة اليوم الأربعاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع مُضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة هدف لهدف.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 4 من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا شهد طرد الحارس البديل للسيتي “كلاوديو برافو” في الدقيقة 81.

هذا وتقدم للسيتيزن رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 7 قبل أن يُعدل “ماريو بازاليتيش” للمحليين في الدقيقة 49 بينما ضيع “غابرييل خيسوس” ركلة جزاء في الدقيقة 43.

المواجهة شهدت مشاركة “محرز” أساسيا قبل ان يُغادر في الدقيقة 87 تاركا مكانه لوالكر الذي حرس عرين السيتي بعد طرد برافو.

وبملعب “سانتياغو بيرنابيو” فاز ريال مدريد على الضيف غلطة سراي التركي بستة أهداف دون رد.

وشارك “فيغولي” أساسيا طيلة 90 دقيقة.