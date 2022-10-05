السيتي يتغزل بمحرز بعد وصوله للمباراة رقم 200 بقميصه

تغزل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز، سهرة اليوم الأربعاء.

وذلك بعد وصوله للمباراة رقم 200 بقميص السيتي في كل المنافسات منذ التحاقه به صيف سنة 2018.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة مركبة لمحرز الذي يُشارك أساسيا أمام كوبنهاغن الدنماركي.

قبل أن يُرفق الصورة بـ:”ساحر العرب رياض محرز يظهر للمباراة رقم 200 بقميص أبطال إنجلترا.. 200 مباراة من المتعة”.