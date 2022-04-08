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الرياضة

السيتي يتغزل بمحرز قبل قمة ليفربول !

بقلم عبد النور حواز
السيتي يتغزل بمحرز قبل قمة ليفربول !
ليفربول
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تغزل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل قمة ليفربول.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”محارب الصحراء مستعد لقمة الأحد !”.

وفي تغريدة آخرى:”هو حبيب الجزائر وساحر العرب وأقدام من ذهب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ueDio
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