السيتي يتغنى بأرقام محرز لهذا الموسم

كشفت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرقام التي بصم عليها الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة النادي في الموسم الجاري.

ونشرت إدارة السيتي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، أوضحت من خلالها، مشاركة محرز، هذا الموسم في 15 مباراة كأساسي.

كما أوضح النادي الإنجليزي، تمكن قائد الخضر، من تسجيل 11 هدفا، ومنح أربع تمريرات حاسمة، إلى حد الآن.

يذكر أن رياض محرز، نجح في تسجيل 50 هدفا، بألوان ناديه مانشستر سيتي، خلال ثلاث سنوات له في الفريق.