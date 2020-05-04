السيتي يتغنى بـ “محرز” قبل استئناف “البريميرليغ”

الرياضة
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السيتي يتغنى بـ “محرز” قبل استئناف “البريميرليغ”
بقلم أمير بهلول

تغنى نادي “مانشستر سيتي” بنجمه الجزائري “رياض محرز”، قبل استئناف الدوري الإنجليزي في الأسابيع المقبلة.

ونشر حساب “السيتي” الرسمي عبر “التويتر” فيديو لهدف “محرز” الرائع في مرمى “ليستر سيتي”.

وجاء في ذات التغريدة: “استلام، مراوغة، تسديدة، هدف رائع.. محارب الصحراء أبدع في تسجيل هذا الهدف في مرمى فريقه السابق”.


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