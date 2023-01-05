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الرياضة

السيتي يتغنى بمحرز:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”

بقلم حواز عبد النور
السيتي يتغنى بمحرز:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”
صورة مركبة
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تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الجزائري الدولي رياض محرز ، بعد تألقه ضد تشلسي.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحرز وهو يحتفل بهدفه أمام البلوز.

وأُرفقت الصورة بعبارة:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”.

وقاد محرز السيتي لهزم البلوز بهدف من دون رد، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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