السيتي يتغنى بمحرز:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”

تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الجزائري الدولي رياض محرز ، بعد تألقه ضد تشلسي.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحرز وهو يحتفل بهدفه أمام البلوز.

وأُرفقت الصورة بعبارة:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”.

وقاد محرز السيتي لهزم البلوز بهدف من دون رد، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.