السيتي يتغنى بمحرز:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”
بقلم حواز عبد النور
تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الجزائري الدولي رياض محرز ، بعد تألقه ضد تشلسي.
حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحرز وهو يحتفل بهدفه أمام البلوز.
وأُرفقت الصورة بعبارة:”احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان”.
وقاد محرز السيتي لهزم البلوز بهدف من دون رد، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
احنا قولنا من زمان رياض بيه هو الكسبان 🥁👏😍#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/pjga5YZPFG
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 5, 2023
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