“السيتي” يتغنى بمحرز بعد هدفه العالمي
بقلم حواز عبد النور
تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالهدف العالمي الذي سجله النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أمسية اليوم الثلاثاء.
الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو الهدف وأرفقه بعبارة:”هدف على طريقة ساحر العرب الخاصة”.
وفي تغريدة آخرى وصف حساب السيتي المُخالفة التي سجلها محرز في المواجهة الودية التحضيرية أمام بريستون نورث إند بالصاروخ.
وغرد الحساب:”صاروخ قادم من الجزائر”.
هدف على طريقة ساحر العرب الخاصة 👌
🔷 #السيتي pic.twitter.com/62bVlRbO83
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 27, 2021
📸 صاروخ قادم من الجزائر 🚀
🔷 #السيتي pic.twitter.com/guBOLtftUp
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 27, 2021
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