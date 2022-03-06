السيتي يتغنى بمحرز ويصفه بالساحر بعد توهجه أمام يونايتد !

تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد توهجه أمام مانشستر يونايتد.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة تُظهر احتفال محرز بهدفه.

كما أُرفقت الصورة بعبارة:”الصمت في حرم الجمال جمال”.

وفي تغريدة آخرى غرد الحساب:”حسب قاموس جامعة كامبريدج الإنجليزية، يُعرَّف الساحر بأنه الشخص الذي ينشر السحر، ويخترع، ويؤدي حيلاً للترفيه، وينتج ما هو غير متوقع أو لا يمكن تصوره.. أو بتعريف أبسط أن يكون رياض محرز”.

كما حملت التغريدة الآخيرة صورة لاحتفال محرز مع عبارة:”علاش نخاف وربّي”.