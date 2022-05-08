السيتي يتلقى صدمة قوية في منعرج الموسم !

تلقى اليوم الأحد فريق مانشستر سيتي صدمة قوية قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز.

المُدرب الاسباني للسيتي، بيب غوارديولا، أعلن غياب ثلاثي الفريق السماوي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

حيث قال عقب مواجهة نيوكاسل:”سيغيب الثلاثي، جون ستونز، وكايل ووكر، وروبن دياز حتى نهاية الموسم”.

كما يُعتبر هذا الأمر بمثابة الضربة القوية للتقني الكاتلوني في منافسته على لقب الدوري مع ليفربول.