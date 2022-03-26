السيتي يثمن فوز محرز والخضر على الكاميرون

ثمن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الفوز الذي عاد به نجمهم الجزائري رياض محرز، والخضر من الكاميرون، ضمن تصفيات مونديال قطر.

ونشرت إدارة مانشستر سيتي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، عقب فوز المنتخب الوطني أمام الكاميرون بهدف دون رد.

كما جاء في تغريدة السيتي: “محرز والمنتخب الجزائري، يعودون بفوز من الكاميرون بـ(1-0)، على ملعب الكاميرون”.

وأردف النادي الإنجليزي: “الأفناك يأخذون الأسبقية، قبل مباراة العودة المقررة يوم الثلاثاء المقبل”.

وأرفق نادي مانشستر سيتي، هذه التغريدة، بصورة لرياض محرز، بقميص الخضر، خلال مواجهة الكاميرون.