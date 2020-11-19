السيتي يجدد ثقته في غوارديولا لقيادة رفقاء محرز لموسمين آخرين

جددت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ثقتها في مدربها الإسباني بيب غوارديولا من خلال تجديد عقده مع الفريق.

وأعلن مسؤولو النادي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن إمضاء غوارديولا، لعقد جديد يربطه بالفريق لموسمين آخرين، إلى غاية 2023.

وبهذا سيواصل المدرب الإسباني، إشرافه على رفقاء الدولي الجزائري رياض محرز، على أمل حصد ألقاب جديدة لمانشستر سيتي.

وصرح غوارديولا عقب توقيه العقد الجديد: “أشعر بالامتنان للثقة التي أظهرها لي مالك النادي، والرئيس فيران للاستمرار لعامين آخرين بعد هذا الموسم”.

وأَضاف: “التحدي الآن هو الاستمرار بالتحسن والتطور، وأنا متحمس جدا لمساعدة مان سيتي للقيان بهذا”.

يذكر أن بيب غوارديولا، إلتحق بمانشستر سيتي موسم 2016، أين قاد الفريق في 245 مباراة، توج خلالها بـ8 ألقاب متنوعة.