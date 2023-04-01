السيتي يحتفل بالرقم القياسي الجديد لمحرز في البريمرليغ

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، في الفوز الثمين الذي حققه ناديه مانشستر سيتي، برباعية لهدف أمام ليفربول، لحساب البريمرليغ.

ونشرت إدارة السيتي، تغريدة عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، أكدت من خلالها تصدر محرز قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في تاريخ البريمرليغ.

كما أرفق مسؤولو النادي الإنجليزي، هذه التغريدة بصورة لمحرز بقميص السيتي، إلى جانب العلم الجزائري.

يذكر أن رياض محرز، بلغ اليوم السبت، 56 تمريرة حاسمة في البريمرليغ، خلال مواجهة ليفربول، ليتجاوز بذلك الرقم الذي كان بحوزة ديدي دروغبا بـ55 تمريرة حاسمة.