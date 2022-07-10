السيتي يحتفل بمحرز في مناسبة خاصة

احتفلت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد، بنجمها الدولي الجزائري رياض محرز، في مناسبة خاصة تجمع الطرفين.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة، قالت فيها: “مرت أربعة سنوات يوم بعد يوم عن امضاء محرز في السيتي”.

كما أرفقت إدارة النادي الإنجليزي، هذه التغريدة، بصورة الدولي الجزائري، حاملا قميص السيتي بتوقيع الشخصي.

يذكر أن رياض محرز، يعتبر حاليا ركيزة أساسية في تشكيلة مانشستر سيتي، نظير مساهمته الكبيرة في حصد الفريق للعديد من الألقاب.