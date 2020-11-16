السيتي يحتفي بهدف محرز وتأهله رفقة الخضر لنهائيات الكان

شارك نادي مانشستر سيتي، الجمهور الجزائري، فرحته بالهدف العالمي لرياض محرز أمام منتخب زيمبابوي، وقيادته الخضر، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ونشر مانشستر سيتي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، بعد الهدف العالمي لمحرز، وضمان الخضر تأهلهم للكان.

وجاء في تغريدة النادي الإنجليزي، “رياض محرز يقود منتخب الجزائر للتأهل رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، بعد التعادل (2-2) مع زيمبابوي”.

وأضاف النادي الإنجليزي، بخصوص الهدف العالمي لرياض محرز، في هذه المبارة: “نجم مانشستر سيتي سجل الهدف الثاني لأبطال إفريقيا بطريقة ولا أروع”.