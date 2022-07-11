السيتي يحسم مُستقبل محرز !

حسمت إدارة فريق مانشستر سيتي الانجليزي بنسبة كبيرة مُستقبل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

حيث كشفت اليوم الإثنين صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن اقتراب، محرز، من تمديد عقده بصفة رسمية.

كما أضاف ذات المصدر أن قائد الخضر سيُوقع عقدا جديدا مع “السكاي بلو” يمتد إلى غاية صيف 2025.

ويُذكر أن عقد محرز الحالي ينتهي بحلول صيف 2023 ما جعل السيتي يُسارع لحسم الأمور معه.