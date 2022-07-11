السيتي يحسم مُستقبل محرز !
بقلم عبد النور حواز
حسمت إدارة فريق مانشستر سيتي الانجليزي بنسبة كبيرة مُستقبل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.
حيث كشفت اليوم الإثنين صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن اقتراب، محرز، من تمديد عقده بصفة رسمية.
كما أضاف ذات المصدر أن قائد الخضر سيُوقع عقدا جديدا مع “السكاي بلو” يمتد إلى غاية صيف 2025.
ويُذكر أن عقد محرز الحالي ينتهي بحلول صيف 2023 ما جعل السيتي يُسارع لحسم الأمور معه.
Riyad Mahrez (31 ans), milieu offensif de Manchester City, est sur le point de prolonger son aventure avec les Sky Blues. Il doit s’engager avec le champion d’Angleterre jusqu’en 2025 https://t.co/idhQQ3NNiQ pic.twitter.com/FTcwkbFjbM
— L’ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/VdQdI