“السيتي” يحفز “محرز” في ظل تهميش غوارديولا

استذكر حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ثنائية رائعة لرياض محرز.

حساب “السيتيزنس” نشر فيديو لأولى أهداف النجم الدولي الجزائري بالقميص السماوي بعد انضمامه صيف 2018.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”‏في مثل هذا اليوم قبل عامين افتتح رياض محرز سجله التهديفي مع مانشستر سيتي”.

وكان قائد الخضر قد سجل أولى أهدافه بقميص السيتي يوم ال22 سبتمبر 2018 في مرمى كارديف سيتي.

يذكر أن رياض محرز جلس على مقاعد البدلاء في أول مباراة للسيتي سهرة الإثنين ضد ولفرهامبتون بقرار من غوارديولا.