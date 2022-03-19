السيتي يدعم محرز في مباراتي السد أمام الكاميرون

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمها لنجمها الدولي الجزائري رياض محرز، في مباراة السد التي ستجمع الخضر بمنتخب الكاميرون.

وقام النادي الإنجليزي، بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي، أين أعاد عرض قائمة بلماضي الخاصة بمواجهتي الكالميرون، والتي ضمت اسم محرز.

كما أبدت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، دعما لمحرز، المتواجد ضمن هذه القائمة بعبارة “هيا يا رياض”.