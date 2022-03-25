السيتي يدعم محرز قبل مواجهة الفصل أمام الكاميرون

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمها لنجمها الدولي الجزائري رياض محرز، قبل خوضه مواجهة الكاميرون.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة، أبدت من خلالها دعمها الكبير لرياض محرز.

كما كتبت، إدارة السيتي، في تغريدتها عبارة “حظ موفق رياض محرز”، وأرفقتها بصورة لهذا الأخير بقميص ناديه.

يذكر أن رياض محرز، يقود تشكيلة الخضر، اليوم الجمعة، في مواجهة الكاميرون، ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.