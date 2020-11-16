السيتي يدعم محرز قبل مواجهة زيمبابوي

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه لنجمه الدولي الجزائري رياض محرز قبل المواجهة التي سيقود فيها الخضر، أمام منتخب زيمبابوي.

ونشر مانشستر سيتي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، ذكر من خلالها بموعد المواجهة التي سيخوضها محرز، أمام زيمبابوي.

وأرفق النادي الإنجليزي، هذه التغريدة، التي نشرها اليوم الإثنين، بصورة لقائد الخضر، بقميص المنتخب الوطني.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه أمسية اليوم الإثنين، منتخب زيمبابوي، ضمن مباراة العودة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.