السيتي يدعم محرز قبل ودية نيجيريا !

قدم فريق مانشستر سيتي الانجليزي دعمه لنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل ودية نيجيريا.

حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم صورة لمحرز.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساهم في صناعة الهدف الوحيد بالمباراة الماضية، كل التوفيق لساحر العرب مع منتخب بلاده اليوم”.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره النيجيري وديا بداية من الساعة الـ20:00 بملعب ميلود هدفي بوهران.