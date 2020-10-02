“السيتي” يدعم محرز للتتويج بجائزة هدف الشهر في البريمرليغ

عبر نادي مانشستر سيتي الانجليزي عن دعمه الكبير لنجمه الدولي الجزائري للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر في البريمرليغ.

“السيتي” نشر هدف رياض محرز ضد ليستر سيتي على حسابه الرسمي في “تويتر” وأرفقه بعبارة:”هدف رائع، أليس كذلك؟ صوت الآن لرياض ‎محرز على جائزة هدف شهر سبتمبر في الدوري الممتاز”.

حساب السيتي تسائل أيضا إن كان هذا الهدف قادرا على الفوز بالجائزة كما نشر فيديو لصاروخية قائد الخضر من كل الزوايا.

“شاهد هذا الهدف الرائع الذي سجله رياض محرز ‎من كل الزوايا المتاحة.. هل تعتقد أنه سيفوز بجائزة هدف الشهر؟”.