السيتي يرحّب بإقامة ممر شرفي لنجوم ليفربول

رحّب المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” بفكرة إقامة ممر شرفي لنجوم ليفربول الإنجليزي خلال مبارة الخميس المقبل بعد تتويج رفقاء اللاعب المصري محمد صلاح بلقب البريمرليغ.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بصفة رسمية يوم أمس الخميس بعد غياب 30 عاما، وذلك عقب سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية أن غوارديولا لا يمانع إقامة ممر شرفي للريدز على أرضية ملعب الإتحاد في المواجهة الممررة هذا الخميس في إطار الجولة الـ32 من البريمرليغ.