“السيتي” يرد على مشكلة “محرز” و”غوارديولا” !

نشر حساب “مانشستر سيتي” صورة “رياض محرز” رفقة المدرب “بيب غوارديولا” في إشارة واضحة أنهما أنهيا الأزمة بينهما.

وجاء في تغريدة للحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر “التويتر”: “مشاركة جديدة لمحارب الصحراء رياض محرز و3 نقاط للسيتي”.

كما أنها نفس الصورة التي نشرها “بيب غوارديولا” عبر حسابه في “الانستغرام” ليؤكد أن المياه عادت إلى مجاريها.

يذكر أن النجم الجزائري أبدى غضبه من المدرب “غوارديولا” لحظة استبداله في الدقيقة الـ 65 من مباراة فريقه أمام “برايتون”.