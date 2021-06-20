السيتي يرفض مقايضة “محرز” بلاعب آخر !

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن إدارة “مانشستر سيتي” ترفض فكرة مقايضة لاعبيها بلاعبي أندية أخرى، حيث أن الفريق يريد تعزيز صفوفه بثلاث أسماء ويتعلق الأمر بـ “غريلتش”، “كين” واللاعب الألماني “غونسز”.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة السيتي تريد التخلص من لاعبيها من أجل الاستفادة من الأموال لتمويل الصفقات الصيفية، ولهذا فإن سياسية مقايضة اللاعبين ترفضها تماما.

يذكر أن خوان لابورتا رئيس برشلونة أكد في تصريحات سابقة أنه يريد التعاقد مع لاعبين آخرين لكن بمقايضة لاعبيه، وهو ما تردد كثيرا في مختلف المواقع الرياضية التي ألمحت إلى إمكانية انضمام كل من “روبيرتو”، “ترينيكاو”، “ديمبلي” لـ “مان سيتي” مقابل انتقال “محرز” و”برناردو سيلفا” إلى البلوغرانا.