السيتي يستضيف بن عربية في حوار على المباشر

يستضيف فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل اللاعب الدولي الجزائري السابق علي بن عربية للإجابة على أسئلة المتتبعين في بث مباشر على صفحة السيتي الرسمية.

وتذكر فريق السيتي لاعبه السابق علي بن عربية بإعتباره مصمم فوز مانشستر سيتي الأخير في ملعب الأنفليد أمام ليفربول سنة 2003.

ويواجه فريق مانشستر سيتي يوم الأحد نظيره ليفربول بملعب الإتحاد في إطار الجولة الثامنة من مباريات البريمرليغ.

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