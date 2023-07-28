السيتي يستعرض انجازات محرز مع الفريق

حرصت إدراة نادي مانسيتر سيتي الإنجليزي، على تكريم نجمها السابق رياض محرز، عقب ترسيم مغادرته الفريق هذا الصيف، وانتقاله للأهلي السعودي.

استعرضت إدراة السيتي، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، الألقاب التي توج بها محرز مع الفريق.

كما نشرت مسؤولي النادي الإنجليزي، عدد الاهداف، والتمريرات التي بصم عليها قائد الخضر في فترة تقصمه ألوان الفريق.

يذكر أن رياض محرز، ساهم خلال خمس سنوات له مع السيتي، في احراز الفريق 11 لقب في مختلف المنافسات، بتسجيله 78 هدف، ومنحه 59 تمريرة حاسمة.