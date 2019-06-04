“السيتي” يستعرض مسيرة “محرز” هذا الموسم بالتفاصيل !!

إستعرض الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مسيرة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” هذا الموسم.

وذلك صبيحة اليوم الثلاثاء من خلال تقرير مطول تحت عنوان:”يستمر تحليل المُذهلين وهذه المرة مع رياض محرز”.

وقدم التقرير تفاصيل وإحصائيات صاحب الرجل اليُسرى السحرية خلال 44 مباراة خاضها بقميص السيتي هذا الموسم.

ووصف التقرير مشوار لاعب الخضر بالمميز حيث كان وراء تسجيل 12 هدف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.