السيتي يستعمل أغنية “عمرو دياب” لمُغازلة محرز

استعمل الحساب الرسمي لمانشستر سيتي الانجليزي أغنية الفنان المصري الكبير “عمرو دياب” لمُغازلة نجم الفريق رياض محرز.

حساب “السيتيزنس” على “تويتر” نشر أمسية اليوم الثلاثاء صورة للنجم الدولي الجزائري من الحصة التدريبية التي تسبق لقاء “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني.

وأرفق حساب السيتي الصورة بعبارة من إحدى الأغاني الشهيرة لعمرو دياب وهي:”انت حالة من حالات العشق نادرة”.

يُذكر أن لقاء السيتي ضد غلادباخ سيُجرى غدا الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.