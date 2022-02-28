“السيتي” يستعمل أغنية “موح ميلانو” الشهيرة لتحفيز محرز !

تغنى حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الإثنين بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز وهو يبتسم خلال التدريبات.

كما أرفقها بعبارة من أغنية الفنان الجزائري “موح ميلانو” يقول فيها:”في ظلام الليل نسير نافيغي زماني، نزدم وندير نحقق الأماني”.