السيتي يستفز باريس سان جيرمان بصورة لمحرز !

إستفز حساب مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نظيره من باريس سان جيرمان عقب لقاء سهرة الأربعاء بصورة لمحرز.

حساب البياسجي كان قد نشر قبل المواجهة صورة لمبابي ونيمار وأرفقها بعبارة:”الناس عندها قمر وحنا عندنا قمرين”.

لقاء الذهاب انتهى بتفوق السيتي بهدفين لهدف وتسجيل رياض محرز لمُخالفة عالمية خادعت الحارس كيلور نافاس.

هذا الأمر جعل حساب السيتي يُعيد نشر تغريدة نظيره من بياسجي ويُرفقها بصورة لمحرز ودي بروين وعبارة :”دخول مفاجيء “.