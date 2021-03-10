السيتي يستفز صلاح:”في الصورة يظهر فخر العرب الحقيقي”

إستفز الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي النجم الدولي المصري محمد صلاح بطريقة غير مُباشرة عندما أكد أن رياض محرز هو فخر العرب الحقيقي.

حساب السيتي على “تويتر” نشر سهرة اليوم الأربعاء صورة للنجم الدولي الجزائري من مواجهة اليوم ضد ساوثهامبتون.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة مُستفزة لنجم ليفربول الانجليزي:”في الصورة يظهر فخر العرب الحقيقي”.

وفي تغريدة آخرى:”شكرا يا رياااااض.. احتفال أصبحنا ننتظره كل مباراة”.

https://twitter.com/Cityarabia/status/1369721037760434181

https://twitter.com/Cityarabia/status/1369720653587357710