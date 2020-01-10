“السيتي” يستفز “صلاح” ويُنصف محرز

يبدو ان النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” خطف قلوب الجميع في فريقه “مانشستر سيتي” الانجليزي بفضل تألقه الكبير مؤخرا.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة قائد الخضر من الحصة التدريبية ليوم الجمعة.

الصورة التي ظهر خلالها الساحر الجزائري وهو يبتسم ابتسامة عريضة عنونها حساب السيتيزن بعبارة:”فخر العرب”.

وهو ما يُشكل رسالة غير مباشرة للنجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يُطلق عليه المصريين ذات العبارة.