السيتي يسخر من انقطاع بث مواجهة الخضر أمام النيجر
سخر فريق مانشستر سيتي الانجليزي بطريقته الخاصة من انقطاع بث مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر.
السيتي وعبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” علق على توقف بث اللقاء من المصدر بعد مرور أكثر من 20 دقيقة من بداية الشوط الأول.
ونشر الحساب فيديو قصير لطفل في حالة من الحسرة، وأرفقه بعبارة:”في انتظار عودة البث لمشاهدة إبداعات رياض محرز”.
ومن جانب آخر آشاد حساب السيتي بنجمه الجزائري خاصة بعد تسجيله الهدف الأول في مواجهة النيجر.
في انتظار عودة البث لمشاهدة إبداعات رياض @Mahrez22! 😍
📺 #الجزاير_النيجر
🔷 #السيتي pic.twitter.com/DXymcfLfvh
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 12, 2021
لا جديد 🤷♂️ محرز يحرز مجددا! ⚽
القائد رياض افتتح التسجيل للجزائر 🇩🇿 ليقود الخُضر لفوز كبير برباعية دون رد على النيجر والوصول إلى 31 مباراة بدون هزيمة! 👌
🔷 #السيتي pic.twitter.com/RWyjS5NX6p
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 12, 2021