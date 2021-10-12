السيتي يسخر من انقطاع بث مواجهة الخضر أمام النيجر

سخر فريق مانشستر سيتي الانجليزي بطريقته الخاصة من انقطاع بث مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر.

السيتي وعبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” علق على توقف بث اللقاء من المصدر بعد مرور أكثر من 20 دقيقة من بداية الشوط الأول.

ونشر الحساب فيديو قصير لطفل في حالة من الحسرة، وأرفقه بعبارة:”في انتظار عودة البث لمشاهدة إبداعات رياض محرز”.

ومن جانب آخر آشاد حساب السيتي بنجمه الجزائري خاصة بعد تسجيله الهدف الأول في مواجهة النيجر.