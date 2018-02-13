“السيتي” يسخر من “بازل” على تويتر !

سخر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من مضيفه بازل السويسري، عقب انتهاء الشوط الأول.

أين كان أشبال غوارديولا متقدمين بثلاثية لصفر على ملعب “سانت جاكوب بارك” في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغرد حساب السيتي عبر تويتر بعبارة “متى قرعة ربع النهائي؟” بعد إحراز الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهدف الثالث للفريق في الدقيقة .

وأنهى مانشستر سيتي اللقاء بالفوز برباعية كاملة وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب “الاتحاد” في 7 مارس المقبل.