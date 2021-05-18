السيتي يسقط ومحرز يُقدم 5 تمريرة حاسمة في البريمرليغ

سقط فريق مانشستر سيتي ضد برايتون بثلاثية لهدفين في مُباراة مجنونة شهدت تقديم رياض محرز 5 تمريرة حاسمة له هذا الموسم في البريمرليغ.

المواجهة التي جرت أمسية اليوم الثلاثاء تدخل لحساب الجولة ال37 من الدوري الانجليزي الممتاز وعرفت مُشاركة النجم الدولي الجزائري طيلة أطوارها.

ثنائية السيتي وقعها إلكاي غوندوغان في الدقيقة ال2 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز وفيل فودن في الدقيقة ال48.

هذا بينما قلص تروسارد النتيجة للفريق المُضيف في الدقيقة ال50 وعدل لذات الفريق وابستار في الدقيقة ال72 ليُسجل بورن الثالث في الدقيقة ال76.

بطل الدوري الانجليزي هذا الموسم لعب تقريبا كل اللقاء ب10 لاعبين عقب طرد الحكم لجواو كانسيلو في الدقيقة ال10.