السيتي يسقط ويمنح اللقب رسميا لليفربول

إنهزم سهرة اليوم الخميس فريق مانشستر سيتي ضد مضيفه تشلسي بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال31 من الدوري الانجليزي الممتاز شهدت مشاركة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” طيلة أطوار اللقاء.

قائد الخضر تسبب في هدف السيتي الوحيد عندما عرقله “كانتي” ليتحصل على مخالفة نفذها وسجلها كيفين دي بروين في الدقيقة ال55.

وبهذه الهزيمة توج بصفة رسمية ليفربول بلقب الدوري الانجليزي للمرة ال19 في تاريخه بعد تعميق الفارق مع السيتي الى 23 نقطة.