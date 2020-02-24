السيتي يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بمحرز وبن زيمة

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر الحساب الرسمي للفريق على مواقع التواصل الإجتماعي، أثارت ردود أفعال كبيرة لدى الجماهير.

وضمت الصورة نجم السيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، ومهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بن زيمة، في إشارة للمباراة التي ستجمع الفريقين.

وعلق مانشستر سيتي على هذه الصورة بتغريدة “فالتبدأ اللعبة”، بالإضافة إلى العلم الجزائري في إشارة لمحرز، وعلم فرنسا، إشارة لبن زيمة.

وشهدت هذه التغريدة تفاعل كبيرة من جماهير مانشستر سيتي، خاصة منهم الجزائريين، الذين إعتبرو أن كريم بن زيمة، جزائري هو الآخر.

يذكر أن مانشستر سيتي، سيحل ضيفا يوم الأربعاء المقبل، على نادي ريال مدريد، ضمن منافسة رابطة أبطال أوروبا.