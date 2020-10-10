السيتي يشيد بفوز محرز رفقة الخضر على نيجيريا

تفاعل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع الفوز الذي حققه لاعبه رياض محرز رفقة الخضر، خلال الودية التي جمعتهم بمنتخب نيجيريا.

نشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “رياض محرز يفوز رفقة الجزائر بـ1-0، في وديتهم أمام نيجيريا”.

وأرفق مانشستر سيتي، تغريدته هذه، التي شهدت تفاعلا كبيرا، بصورة لقائد الخضر، بقميص ناديه الإنجليزي.

وقام رياض محرز، من جهته، بإعادة نشر هذه التغريدة عبر حسابه الشخصي، مرفقا اياها بعلم الجزائر.