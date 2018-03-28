السيتي يصر على محرز بتحضير عرض جديد

أبدى ناي مانشستر سيتي، إصراره على التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، من خلال تحضيره عرضا جديدا لضم اللاعب الصيف المقبل.

وكشف موقع “بي سوكر” نقلا عن صحيفة “ماريكوري”، أن مسؤولي السيتي، بصدد تحضير عرض جديد لإدارة ليستر سيتي، لشراء عقد رياض محرز، الصيف المقبل.

كما أكد ذات المصدر، أن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، متمسك بصفقة الدولي الجزائري، التي أخفق فيها في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويسعى غوارديولا وإدارة فريقه، استغلال رغبة محرز، في الإنظمام للسيتي، للضغط على إدارة “الثعالب” لتسريح نجمها الأول، في الميركاتو المقبل.

يذكر أن إدارة ليستر سيتي، رفضت في الميركاتو المنصرم عرضا من السيتي، بأزيد من 50 مليون أورو، للتخلي عن خدمات محرز.