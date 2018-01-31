السيتي يصر على محرز بعرض جديد

قدمت إدارة مانشستر سيتي، عرضا جديدا للتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، بإقحام لاعب آخر في الصفقة قصد تجسيدها.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي، أضافة للعرض المالي المقدر بـ65 مليون جنيه استرليني، أحد لاعبيها الشبان.

حيث اقترح السيتي، على إدارة ليستر سيتي التعاقد مع محرز، مقابل منحها المبلغ المذكور، إضافة لإعارتها لاعب شاب لم يتم تحديد اسمه.

ويواصل نادي مانشستر سيتي، سعيه للتعاقد مع نجم الخضر، رغم تعنت ليستر، وهذا قبل ساعات قليلة عن غلق فترة الميركاتو الشتوي.