السيتي يصفع فولهام ومحرز يُثير التساؤلات!

الرياضة
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السيتي يصفع فولهام ومحرز يُثير التساؤلات!
بقلم إسماعيل عشاش

تجاوز مانشستر سيتي، نظيره فولهام، برباعية كاملة دون رد، في إطار مُنافسة كأس الإتحاد الإنجليزية، بمُشاركة الدولي الجزائري رياض محرز.

وتواجد قائد المنتخب الوطني، أساسيا في تشكيلة بيب غوارديولا، ولكنه لم يُقدم ما يستحق ذكره، طيلة تواجده فوق أرضية الميدان.

ليقوم الفيلسوف، بإستبدال صاحب القدم اليُسرى السحرية، بعد مرور 57 دقيقة من اللعب، بعد أن حسم زملاؤه النتيجية لصالحهم بسهولة.

وإعتبر الكثيرون، بأن خيار التقني الإسباني، كان الغرض منه إراحة نجمه، إستعدادا لنصف نهائي كأس الرابطة أمام اليونايتد، هذا الأربعاء.


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