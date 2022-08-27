السيتي يفوز برباعية ومحرز يصوم عن التهديف

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، فوزا عريضا، اليوم السبت، في مواجهة كريستال بلاص، بنتيجة (4-2).

وشارك محرز أساسيا في هذا اللقاء ضمن تشكيلة السيتي، إلا أن مردوده كان متواضعا، خلال الشوط الأول الذي انتهى بتأخر السيتني بهدفين نظيفين.

كما لعب الدولي الجزائري الربع ساعة الأول من الشوط الثاني، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ60 لزميله ألفاريز.

وفور خروج محرز، تمكن الستيي من قلب الطاولة عن كريستال بلاص، وانهاء المواجهة لصالحهم برباعية مقابل هدفين.

يذكر أن رياض محرز، لم يفتتح بعد عداده التهديفي في المنافسة الرسمية لهذا الموسم، مع ناديه مانشستر سيتي.