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“السيتي” يفوز بصعوبة وغلطة سراي يسقط ضد البياسجي

الرياضة
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“السيتي” يفوز بصعوبة وغلطة سراي يسقط ضد البياسجي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

فاز سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بملعب “الإتحاد” على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد.

سجلهما رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال66 وفيل فودن في الدقيقة ال95 من المباراة التي تدخل في اطار الجولة ال2 من دور مجموعات منافسة دوري أبطال أوروبا.

وشارك رياض محرز طيلة ال90 دقيقة كما بصم على التمريرة الحاسمة للهدف الأول في المواجهة.

وسقط غلطة سراي التركي بملعبه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد سجله إيكاردي في الدقيقة ال52.

وشارك سفيان فيغولي في الدقيقة ال61 من المواجهة ولم يستطع قلب المعطيات.


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