السيتي يفوز وغوارديولا يُثير الاستغراب بخصوص محرز

حقق أمسية اليوم السبت فريق “مانشستر سيتي” الفوز بهدفين دون رد على حساب مُضيفه “كريستال بالاس”.

وذلك في الجولة ال9 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ثنائية السيتيزن سجلها “غابريال خيسوس” في الدقيقة ال39 و”دافيد سيلفا” في الدقيقة ال41.

وأثار التقني الاسباني “بيب غوارديولا” الاستغراب خلال مواجهة “كريستال بالاس” عندما قام بتغييرين فقط.

حيث لم يقم بإشراك “رياض محرز” مُفضلا إجلاسه طيلة ال90 دقيقة على مقاعد البدلاء رغم إمكانية إجراء التغيير الثالث.

ومايُثير الإستغراب هو تواجد صاحب الرجل اليُسرى في منحى تصاعدي وفورمة عالية في الأسابيع القليلة الماضية.