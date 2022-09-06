السيتي يقسو على إشبيلية ومحرز يُشارك بديلا

تغلب سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على إشبيلية الإسباني في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

حيث انتهت المواجهة التي جرت بملعب رامون سانشيز بيسخوان بتفوق السيتي برباعية كاملة دون رد.

وسجل رباعية زملاء النجم الدولي الجزائري كل من إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 20 و67 إضافة إلى فيل فودن في الدقيقة 58 وروبن دياز في الدقيقة 90+2.

كما عرفت هاته المواجهة جلوس، رياض محرز، على مقاعد البدلاء إلى غاية الدقيقة 78 أين دخل مكان زميله كيفين دي بروين.