السيتي يقطع شوطا كبيرا نحو التأهل والريال ينتصر في إيطاليا

قطع فريق مانشستر سيتي الانجليزي سهرة اليوم الأربعاء شوطا كبيرا نحو التأهل للدور ربع النهائي من مُنافسة دوري أبطال أوروبا.

السيتي عاد بالفوز من ملعب “بوشكاش أرينا” ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بثنائية دون رد سجلها بيرناردو سيلفا وغابريال خيسوس في الدقيقتين ال29 وال65.

اللقاء الذي يدخل لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي جرى ببودابست المجرية بسبب رفض الألمان دخول الأجانب جراء وباء كورونا.

المواجهة عرفت مُشاركة رامي بن سبعيني طيلة أطوارها من جانب الألمان بينما شارك رياض محرز في الدقيقة ال69 مكان رحيم ستيرلينغ.

وفي مباراة آخرى فاز ريال مدريد الإسباني على مُضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد سجله فيرلان ميندي في الدقيقة ال86.